Происшествия 13 марта 2024, 18:57 Украинский дрон атаковал объект связи в Новой Таволжанке Гладков: дрон-камикадзе ВСУ атаковал инфраструктурный объект в Новой Таволжанке

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ВСУ снова пытались атаковать Белгородскую область. На этот раз ВСУ ударили дроном-камикадзе по Новой Таволжанке Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Атаке подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет», — отметил он.

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Глава региона добавил, что оперативные службы уже выехали на место ЧП.

Накануне в Белгороде в районе железнодорожного вокзала на крышу торгового центра рухнул беспилотник. Среди местных жителей никто не пострадал. Повреждения получил легковой автомобиль.

Кроме того, под обстрел украинских боевиков попал город Шебекино в Белгородской области. Ранения получили три человека, осколки повредили больше 20 частных домовладений и восемь многоквартирных домов.