Происшествия 04 мая 2023, 20:44 Украинский депутат напал на секретаря делегации России на ПАЧЭС в Анкаре ТАСС: член украинской делегации напал на секретаря делегации РФ Валерия Ставицкого на ПАЧЭ Freepik

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Представитель украинской делегации напал на секретаря российской делегации Валерия Ставицкого на полях Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества в Анкаре. Об этом сообщил ТАСС.

По данным издания, нападение произошло в коридорах гостиницы, где проходят основные мероприятия. Представители российского посольства тут же прибыли в гостиницу и оказывают помощь пострадавшему.

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«Мы находимся в гостинице, разбираемся, принимаем необходимые меры», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что к месту неприятного происшествия прибыл консул и врач. Личность украинского депутата, который напал на российского делегата, пока не раскрывается.

Ранее сообщалось, что украинская делегация попыталась сорвать выступление России. По словам представителя делегации РФ Ольги Тимофеевой, то, что устроили украинцы, было похоже на цирк.