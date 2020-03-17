Украинский чемпион по боксу погиб в ДТП под Киевом

Во вторник, 17 марта украинский боксер Дмитрий Лисовой погиб в результате аварии. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса Украины.

«В результате ужасной автокатастрофы погиб многократный призер чемпионатов Украины, экс-участник профессионального боксерского клуба „Украинские атаманы“ — Дмитрий Лисовой», — говорится в сообщении.

Как пишет «Инфорезист», ДТП произошло в Обуховском районе, на автодороге Киев — Знаменка.

По предварительной версии, водитель Daewoo выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Audi. В результате аварии водитель и пассажир Daewoo погибли на месте. Водитель второй машины находится в больнице.

По факту произошедшего проводится расследование

16 марта в ДТП попала вдова Юрия Любимова. Каталин Любимова-Кунц госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Она находится в реанимации, у нее сломана лучевая кость и вывихнуто правое колено.