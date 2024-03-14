Происшествия 14 марта 2024, 10:36 Украинский БПЛА врезался в дерево и сдетонировал в селе Покровка Губернатор Гладков: БПЛА атаковал село Покровка Ивнянского района РИА «Новости»

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При атаке беспилотника в селе Покровка Ивнянского района пострадали два частных дома и хозяйственная постройка. Дрон сдетонировал после столкновения с деревом, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Ивнянском районе атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа подверглось село Покровка — беспилотник противника врезался в дерево и сдетонировал», — сообщил он.

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Взрывная волна повредила два дома. В одном вылетели окна и дверь, в другом — кровля и окна. Вячеслав Гладков сообщил, что она задела также хозяйственную постройку. Жители Покровки не пострадали. Оперативные службы выехали к месту падения БПЛА.

Ночью с 13 на 14 марта российские военные ликвидировали 14 беспилотников. Минобороны сообщило, что из них 11 беспилотников перехватили в Белгородской области, остальные — в Курской.