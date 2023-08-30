Происшествия 30 августа 2023, 02:32 Украинский БПЛА сбили над калужским небом Минобороны сообщило о сбитом средствами ПВО беспилотнике в Калужской области РИА «Новости»

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Над Калужской областью российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Калужской области», — уточнили в ведомстве.

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В Минобороны уточнили, что очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку по территории России пресекли около 02:00 30 августа по московскому времени. Для атаки Украина использовала БПЛА самолетного типа.

Еще четыре украинских дрона сбили в Брянской и Орловской областях — три и один соответственно.

Из-за появления беспилотников в четырех центральных регионах России ввели режим «Ковер». Полеты воздушных судов запретили в Тульской, Калужской и Московской областях, а также в Рязани.