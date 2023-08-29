Происшествия 29 августа 2023, 00:35 Еще один украинский БПЛА сбили над Белгородской областью Минобороны: силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью РИА «Новости»

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Вечером 28 августа российские силы ПВО сбили украинский БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщило российское Министерство обороны в своем Telegram-канале.

«28 августа около 23:00 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в Минобороны.

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Беспилотный летательный аппарат уничтожили дежурные средства ПВО над территорией Белгородской области. Еще один сбили несколькими часами ранее.

Ранее стало известно, что украинские военные впервые атаковали Курскую область картонными дронами-камикандзе SYPAQ. Целями БПЛА стали военный аэродром Халино и воинская часть радиоэлектронной борьбы в Курской области.

Украинские военные получили партию SYPAQ от Австралии. Дроны, состоящие из резины, пропитанной воском бумаги и двигателя, изначально создавались для мирных целей — доставки еды, воды и медикаментов в труднодоступные регионы. Однако ВСУ модернизировали картонные БПЛА, начинив их взрывчатыми веществами.