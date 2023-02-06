Происшествия 06 февраля 2023, 15:12 Украинский БПЛА не выдержал встречи с калужской веткой Mash: под Калугой взорвался украинский БПЛА советских времен Ту-141 «Стриж»

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Взрыв украинского БПЛА под Калугой вызван столкновением беспилотника с веткой. Такой информацией поделились авторы Telegram-канала Mash.

По их данным, БПЛА зацепился за ветку дерева и упал. Также авторы материала рассказали, что беспилотник доставлял осколочно-фугасный боеприпас ОФАБ-100-120 на локацию одного из военных объектов, расположенных в Калужской области.

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Сотрудники Mash отметили, что при срабатывании этого снаряда, который они обозначили как бомбу, образуется пятиметровая воронка. Также они рассказали, что осколки такого боеприпаса разлетаются в радиусе 100 метров.

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По словам авторов материала, рухнувший в Калужской области украинский БПЛА создан еще во времена СССР. Они отметили, что модель этого беспилотника — Ту-141 «Стриж».

Губернатор региона Владислав Шапша ранее сообщил, что украинский беспилотник взорвался примерно в 05:00 6 февраля. По его словам, это произошло недалеко от Калуги, в лесу. Сам взрыв, согласно заявлению Шапши, произошел в воздухе, на высоте 50 метров.