31 июля 2023, 08:04
Украинский БПЛА атаковал здание УВД в Брянской области
Губернатор Богомаз: ВСУ атаковали здание УВД в Трубачевском районе Брянской области
ВСУ прошедшей ночью направили БПЛА на Трубачевский район Брянской области. Атака пришлась на здание местного отделения полиции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Ночью ВСУ совершена атака на Трубчевский район. БПЛА совершен сброс на здание районного УВД», — написал он.
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В результате случившегося никто не пострадал.
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