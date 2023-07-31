Важное 31 июля 2023, 08:04 Украинский БПЛА атаковал здание УВД в Брянской области Губернатор Богомаз: ВСУ атаковали здание УВД в Трубачевском районе Брянской области

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ВСУ прошедшей ночью направили БПЛА на Трубачевский район Брянской области. Атака пришлась на здание местного отделения полиции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Ночью ВСУ совершена атака на Трубчевский район. БПЛА совершен сброс на здание районного УВД», — написал он.

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В результате случившегося никто не пострадал.