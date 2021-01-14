Украинский боевик нецензурно обругал вернувшегося с отдыха Порошенко

Боевик из Украины обругал, используя нецензурную лексику, бывшего президента страны Петра Порошенко, вернувшегося вместе с супругой с отдыха на Галапагосских островах. Видео с инцидентом опубликовали в Telegram-канале «Карточный офис».

Уточняется, что политик был в самолете, к нему обратился боевик «Азова»* Национальной гвардии Украины Максим Ярош. Он приблизился к Порошенко и поблагодарил его за безвизовый режим с ЕС.

После этого Ярош спросил у экс — главы Украины, почему он отдыхает за границей, а не оказывает помощь пострадавшим в войне в Донбассе. На это Порошенко промолчал, а его жена потребовала выключить камеру, пишет сайт «Политика сегодня».

В аэропорту боевик стал вести себя более агрессивно. Он разговаривал с политиком на повышенных тонах и использовал обсценную лексику:

«Ты Вася, который мутил деньги, мутил просто бабки на всем, что можно, на танках, на всем. Тебе не стыдно?», — спросил Максим.

Бывший президент ответил, что его ввела в заблуждение «российская пропаганда».

*«Азов» — запрещенный в России националистический полк.