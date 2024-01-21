Происшествия 21 января 2024, 14:26 Украинский боеприпас попал в магазин бытовой техники в Донецке Одно из попаданий при украинском обстреле Донецка пришлось на магазин техники РИА «Новости»

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Магазин бытовой техники в Кировском районе Донецка работал по расписанию, когда начался очередной обстрел со стороны ВСУ. Украинский снаряд повредил крышу и фасад здания, а также уничтожил много техники. Об этом сообщило РИА «Новости».

Сотрудник магазина Артем обслуживал покупателей, когда произошло попадание. По его словам, после удара торговое помещение заволокло дымом, все находившиеся в нем люди стали разбегаться.

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«Одного парня ранило маленькими осколками в шею», — добавил собеседник агентства.

В воскресенье, 21 января, ВСУ открыли огонь по рынку в микрорайоне Текстильщик. В результате удара погибли 18 человек, ранения получили еще 13. Власти уточняют информацию о точном числе жертв украинского удара.

Глава ДНР Денис Пушилин назвал чудовищной стрельбу по гражданским объектам. По его словам, ВСУ атаковали рынок в воскресенье — в эти дни здесь всегда многолюдно.