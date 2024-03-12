12 марта 2024, 13:43
Украинский беспилотник влетел в стену магазина в Белгороде
Гладков: торговый объект в Белгороде подвергся атаке БПЛА ВСУ
Здание магазина пострадало при атаке беспилотника ВСУ в Белгороде. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Беспилотник противника врезался в стену магазина. Пострадавших нет», — подчеркнул он.
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В результате взрыва, по его данным, в здании выбило окна и посекло фасад. Также повреждения получили четыре легковых автомобиля. На месте работают оперативные службы, заключил губернатор.
Утром 12 марта ФСБ и Минобороны сообщили о пресечении попытки ВСУ совершить прорыв на территории Курской и Белгородской областей. Российские военные не допустили пресечения государственной границы и отбросили противника назад.
При этом украинские боевики понесли значительные потери. По информации ЦОС ФСБ, ВСУ лишились более 100 человек, шесть танков и другой технику.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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