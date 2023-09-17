Происшествия 17 сентября 2023, 04:47 Украинский беспилотник уничтожили в небе над Домодедовским городским округом Минобороны РФ: силы ПВО сбили БПЛА ВСУ в Домодедовском городском округе РИА «Новости»

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Российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа в небе над Домодедовским городским округом Московской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Ранним утром 17 сентября пресечена террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

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Там отметили, что украинский беспилотник уничтожили над территорией Домодедовского городского округа Московской области.

Как отмечается, дрон ВСУ сбили дежурные средства ПВО.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил об уничтожении еще одного беспилотника, который пытался атаковать Москву в ночь на 17 сентября. Дежурные силы ПВО уничтожили БПЛА в небе над Раменским городским округом. До этого Собянин сообщал, что силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника в городском округе Истра. Пострадавших и разрушений при каждом из этих случаев, по предварительным данным, нет.