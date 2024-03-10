Важное 10 марта 2024, 18:41 Украинский беспилотник уничтожили в Ленобласти Средства ПВО уничтожили дрон ВСУ в Ленобласти РИА «Новости»

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Российские средства противовоздушной обороны сбили дрон Вооруженных сил Украины в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Очередную попытку террористической атаки со стороны украинских боевиков пресекли около 18:00. ВСУ использовали для удара БПЛА самолетного типа.

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«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ленинградской области», — отметили в ведомстве.

Губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале уточнил, что дрон сбили в районе поселка Форносово Тосненского района. В связи с этим ввели режим закрытия воздушного пространства.

Оперштаб Ленинградской области запретил публиковать и распространять сведения, которые раскрывают последствия использования беспилотников. Проект правового акта об административной ответственности за неисполнение этого решения разработают до 15 марта.