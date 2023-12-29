Происшествия 29 декабря 2023, 06:43 Украинский беспилотник уничтожили в Курской области Минобороны России: средствами ПВО в Курской области уничтожили беспилотник Rizek Abdeljawad/XinHua/globallookpress

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В небе над Курской областью засекли украинский беспилотник. Российские военные сбили его средствами ПВО, сообщило Минобороны.

Киевский режим, по словам пресс-службы министерства, ночью пытался атаковать объекты на территории России. Беспилотник самолетного типа засекли в Курской области. Его сбили дежурными средствами ПВО.

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Украинские беспилотники 28 декабря перехватили над Крымом. Вооруженные силы Украины обстреляли село Дроновка в Грайворонском городском округе Белгородской области, повредили газовые и электросети. В Курской области атаковали населенные пункты Корнеевского и Глушковского районов, в Брянской области — село Сопычи Погарского район и поселок Суземка одноименного района. В последнем при обстреле повредили 11 домов и административное здание, пострадала женщина. Ее увезли в районную больницу.