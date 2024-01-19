19 января 2024, 08:20
Украинский беспилотник уничтожили утром 19 января над Брянской областью
Минобороны: ПВО уничтожила утром 19 января БПЛА над Брянской областью
Дежурные средства противовоздушной обороны утром 19 января уничтожили беспилотник над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны.
«Около 06.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — подчеркнули в ведомстве.
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Вечером в минувшую среду, 17 января, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал о подавлении трех беспилотников средствами РЭБ над Брянским районом.
Кроме того, в тот же вечер системы ПВО уничтожили две ракеты «Точка У» при пересечении госграницы над Стародубским муниципальным округом.
Около полуночи того же дня Богомаз проинформировал о попытке атаки ВСУ по объектам на территории Суражского района с помощью тактического ракетного комплекса «Точка У». Воздушную цель перехватили и уничтожили силы ПВО.
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ПВО
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