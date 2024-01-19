Происшествия 19 января 2024, 08:20 Украинский беспилотник уничтожили утром 19 января над Брянской областью Минобороны: ПВО уничтожила утром 19 января БПЛА над Брянской областью РИА «Новости»

Читать 360tv в

Дежурные средства противовоздушной обороны утром 19 января уничтожили беспилотник над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны.

«Около 06.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — подчеркнули в ведомстве.

Реклама

Вечером в минувшую среду, 17 января, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал о подавлении трех беспилотников средствами РЭБ над Брянским районом.

Кроме того, в тот же вечер системы ПВО уничтожили две ракеты «Точка У» при пересечении госграницы над Стародубским муниципальным округом.

Около полуночи того же дня Богомаз проинформировал о попытке атаки ВСУ по объектам на территории Суражского района с помощью тактического ракетного комплекса «Точка У». Воздушную цель перехватили и уничтожили силы ПВО.