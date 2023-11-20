Происшествия 20 ноября 2023, 22:00 Украинский беспилотник уничтожили над Брянской областью Минобороны: средства ПВО сбили дрон ВСУ в Брянской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные сбили украинский беспилотник в небе над Брянской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Очередную попытку террористической атаки со стороны Вооруженных сил Украины пресекли около 21:30. ВСУ попытались нанести удар с помощью БПЛА самолетного типа.

Реклама

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожили над территорией Брянской области», — сообщили в ведомстве.

В воскресенье, 19 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО отразили атаку дрона в городском округе Электросталь. Минобороны подтвердило уничтожение украинского беспилотника. На месте падения обломков уничтоженного силами ПВО дрона специалисты не зафиксировали разрушений.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать граничащие с Украиной регионы, в том числе с применением беспилотников. Так, 18 ноября, украинский летательный аппарат сбили над Брянской областью.