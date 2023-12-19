Важное 19 декабря 2023, 09:55 Украинский беспилотник уничтожили над Брянской областью Минобороны РФ: беспилотник ВСУ сбили над Брянской областью РИА «Новости»

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Во вторник утром ВСУ попытались атаковать территорию Брянской области, запустив беспилотник. В Минобороны России сообщили, что дрон нейтрализован.

«Сегодня около 9:20 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа», — уточнили в оборонном ведомстве.

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По данным пресс-службы, российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник.

ВСУ с лета 2023 года регулярно обстреливают Брянскую область. Накануне украинские военнослужащие открыли огонь по селу Сопычи Погарского района. В результате обстрела был поврежден дом и хозяйственная постройка.

На минувшей неделе под обстрел попал поселок Забрама в Климовском районе. Из-за атаки населенный пункт оказался частично обесточен.