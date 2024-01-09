Важное 09 января 2024, 17:11 Украинский беспилотник уничтожили над Брянским районом Губернатор Богомаз: над Брянским районом сбили дрон ВСУ

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Попытку украинских боевиков совершить атаку с помощью БПЛА пресекли в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

Средства противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник над Брянским районом. В результате никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры не зафиксировали.

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«Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал губернатор.

В Минобороны России ранее сообщили, что силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА в Курской области. Еще два беспилотника перехватили в Орловской области. Губернатор Андрей Клычков рассказал о трех пострадавших в результате падения дронов на объект топливно-энергетического комплекса в районе Орла.

Глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что мирная жительница погибла при обстреле ВСУ села Горналь Суджанского района. Губернатор выразил соболезнования родным и близким женщины.