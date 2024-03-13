Важное 13 марта 2024, 13:35 Украинский беспилотник уничтожили над Белгородской областью РИА «Новости»

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В Минобороны России сообщили об очередной попытке ВСУ атаковать территорию Белгородской области. Украинские военные применили беспилотник самолетного типа.

Атаку пресекли около 12:30. Дежурные системы ПВО уничтожили летательный аппарат, говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале оборонного ведомства.

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Накануне украинские диверсанты пытались прорваться на территорию Белгородской области. В Росгвардии заявили, что боевиков было более 300 человек, порядка 30 из них удалось ликвидировать.

Ранее Владимир Путин заявил, что ВСУ, которые пытаются атаковать российские регионы, преследуют три цели. Во-первых, они хотят помешать избирательному процессу. Во-вторых, надеются на «информационный эффект» от таких атак. И в-третьи, указал глава государства, украинская сторона рассчитывает, что это станет неким козырем на возможных мирных переговорах.