Происшествия 11 марта 2024, 11:18 Украинский беспилотник уничтожили над Белгородской областью Минобороны: ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью РИА «Новости»

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Средства противовоздушной обороны сбили украинский дрон над Белгородской областью утром 11 марта. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что украинская сторона предприняла попытку совершить террористическую атаку на территории России около 10:15 по московскому времени. ВСУ использовали БПЛА самолетного типа.

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«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — указали в Минобороны.

По данным министерства, в ночь на 11 марта в России засекли шесть украинских беспилотников. Четыре из них перехватили над территорией Брянской области. Еще два дрона уничтожили над Орловской областью.

По словам главы Брянской области Александра Богомаза, два БПЛА сбили над Клинцовским и Почепским районами. Пострадавших и разрушений нет, отметил губернатор.