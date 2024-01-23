Происшествия 23 января 2024, 16:17 Украинский беспилотник ударил по нефтяному терминалу в Брянской области Baza: обломки дрона ВСУ нашли у нефтяного терминала в поселке Жеча под Брянском

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Украинский БПЛА атаковал территорию «Нефтяной компании Русснефть-Брянск» в поселке Жеча Стародубского района Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Беспилотник утром 22 января врезался в один из резервуаров, оставив на нем вмятину. По информации издания, в результате падения дрона никто не пострадал, возгорания нефтепродуктов не произошло.

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Авторы публикации добавили, что нефтеналивной терминал законсервировали более полугода назад. На его территории находятся нефтеналивная эстакада и четыре резервуара для хранения нефти.

Ранее беспилотник ВСУ сбили в Ленинградской области. Дрон попытался атаковать нефтеналивной терминал. Обломки дрона рухнули на территории порта в пяти километрах от Финского залива.

С 21 января на объектах критической инфраструктуры Ленобласти объявили режим повышенной готовности, сообщил RT.