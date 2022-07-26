Украинский беспилотник скинул взрывчатку на склад в Брянской области, ранены 4 человека

Украинский беспилотник скинул взрывное устройство на склад временного хранения рядом с пограничным пунктом Троебортное в Брянской области, сообщил Telegram-канал Mash. Информацию подтвердил губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, ранены четверо.

«Сегодня утром со стороны территории Украины была совершена атака на МАПП „Троебортное“, расположенный в Севском районе. С квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство», — сообщил глава Брянской области в Telegram.

Пострадавшим сейчас оказывают медицинскую помощь. На месте работают оперативные службы.

Сегодня стало известно, что после апрельского обстрела Брянской области со стороны Украины умерла 74-летняя пенсионерка. Женщина лишилась ноги. Ее отправили на лечение в Москву, и врачи все это время боролись за ее жизнь.

Во время того обстрела ВСУ, 14 апреля, были ранены восемь человек, в том числе двухлетний малыш и беременная женщина.