Важное 17 ноября 2023, 13:20 Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на село под Белгородом Гладков: ВСУ атаковали село Новая Таволжанка в Белгородской области Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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Село Новая Таволжанка в Белгородской области подверглось атаке ВСУ. Украинский дрон сбросил взрывное устройство, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Снаряд попал в хозяйственную постройку частного жилого дома, в результате чего произошло возгорание. В соседнем домовладении повреждения получили фасад здания и забор. На место случившегося прибыли оперативные службы.

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«Пострадавших нет», — написал Гладков.

Ранее под обстрел ВСУ попал город Шебекино в Белгородской области. Три человека получили ранения. Двух пострадавших госпитализировали.

Утром 3 ноября средства противовоздушной обороны сбили в регионе украинский БПЛА. Информации о пострадавших не поступало.

До этого дрон ликвидировали в районе поселка Батрацкая Дача. На земле повреждений не зафиксировали, сообщали власти Белгородской области.