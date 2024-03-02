Происшествия 02 марта 2024, 12:29 Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на белгородское село Щетиновка Гладков: сброшенное с БПЛА взрывное устройство повредило ЛЭП в Щетиновке РИА «Новости»

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Беспилотник ВСУ атаковал белгородское село Щетиновка. Он сбросил на населенный пункт взрывное устройство, которое повредило ЛЭП. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На окраине села Щетиновка Белгородского района в результате взрыва пострадавших нет. Есть повреждения на линии электропередач», — уточнил он.

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Гладков добавил, что без света временно остались жители двух населенных пунктов — Щетиновки и Чайки. На место ЧП уже прибыли оперативные и аварийные службы.

Накануне в белгородском хуторе Мухин в результате обстрела со стороны Украины повреждения получила линия газопровода. Осколки выпущенных ВСУ снарядов выбили окна в одном из частных домов, повредили фасад здания, забор участка и стоявший рядом с домом автомобиль.