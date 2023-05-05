Происшествия 05 мая 2023, 19:17 Украинский беспилотник сбросил снаряды в Брянской области — СМИ Baza: дрон ВСУ сбросил два снаряда в Суземском районе Брянской области Clay Banks / Unsplash

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Украинский беспилотник попытался атаковать территорию Брянской области, сообщил Telegram-канал Baza. По данным издания, дрон сбросил два снаряда в поселке Новенькое Суземского района.

Авторы публикации отметили, что аппарат атаковал строящееся здание. Атаку совершили 5 мая около 12 часов дня. Беспилотник прилетел со стороны Украины — он сбросил две гранаты «Вог-17». В результате ЧП никто не пострадал.

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В ночь на 3 мая Украина совершила попытку атаки на Кремль при помощи беспилотников. Российские военные нейтрализовали вражеские аппараты, глава государства не пострадал. В пресс-службе президента рассказали, что считают случившееся спланированным терактом и покушением на Владимира Путина.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал устранить президента Украины Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что ночные события в Москве подталкивают Россию на крайние меры.

Сам украинский лидер заявил, что ВСУ не имеют отношения к атаке на Кремль. Спустя несколько часов руководство «Укрпочты» анонсировало выпуск марки, посвященной ЧП.