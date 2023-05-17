Происшествия 17 мая 2023, 08:38 Украинский беспилотник сбросил на пограничный пункт две мины — СМИ Shot: беспилотник сбросил две мины на пограничный пункт Шебекино в Белгородской области

Читать 360tv в

На автомобильном пункте пропуска Шебекино в Белгородской области произошел пожар после того, как украинский беспилотник сбросил на него две мины. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Дрон залетел на территорию России около полуночи. Целью атаки стал автомобильный пропускной пункт через границу. БПЛА сбросил на него две мины, после чего начался пожар. Возгорание потушили, никто не пострадал.

Реклама

Пропускной пункт в Брянской области ночью 16 мая атаковали при помощи дрона-камикадзе. На крышу здания в 350 метрах от границы упал беспилотный аппарат с боевой частью, раздался взрыв. Другой БПЛА, с камерами и антенной, нашли на территории санатория МВД России в Смоленской области и передали на экспертизу. В Клинцах Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа, который повредил балкон жилого дома. Местные жители услышали жужжание и заметили вспышки в небе.