Важное 21 ноября 2023, 12:56 Украинский беспилотник сбили в Ростовской области Минобороны России: силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области РИА «Новости»

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В Ростовской области перехватили украинский беспилотник. Его уничтожили дежурные средства ПВО, сообщило Минобороны России.

«Сегодня около 12:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — объявила пресс-служба.

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Дежурные средства ПВО уничтожили дрон над территорией Ростовской области. Губернатор Василий Голубев уточнил, что атаку предотвратили в Каменском районе, воздушную цель уничтожили. Он призвал жителей сохранять спокойствие.

Каждый день Вооруженные силы Украины до 300 раз атакуют гражданские объекты России. Еженедельно за медпомощью обращаются по 70 человек.

Российские военные 21 ноября уничтожили два беспилотника в Курской и один в Брянской областях. Власти показали обезвреженный дрон-камикадзе.