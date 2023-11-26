Происшествия 26 ноября 2023, 22:59 Украинский беспилотник сбили в Орловской области Губернатор Клычков: дрон ВСУ ликвидировали в промзоне в Орловской области РИА «Новости»

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Украинский беспилотник обезвредили на территории промышленной зоны города Ливны в Орловской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале.

«Пострадавших нет», — отметил он.

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Клычков отметил, что сотрудники правоохранительных сейчас проводят в целях обеспечения безопасности необходимые мероприятия.

Днем, 26 ноября, силы ПВО уничтожили в Торжокском районе Тверской области беспилотник ВСУ. По данным местных властей, разрушений и пострадавших не зафиксировали.

Ранее о падении обломков украинского беспилотника сообщил и. о. главы Подольска Григорий Артамонов. В воскресенье части БПЛА обнаружили на территории деревни Луковня и повредил четыре дома. В результате никто не пострадал.

В воскресенье, 26 ноября, и российские ПВО перехватили пять беспилотных летательных аппаратов над четырьмя муниципалитетами Московской области.