26 ноября 2023, 22:59
Украинский беспилотник сбили в Орловской области
Губернатор Клычков: дрон ВСУ ликвидировали в промзоне в Орловской области
Украинский беспилотник обезвредили на территории промышленной зоны города Ливны в Орловской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале.
«Пострадавших нет», — отметил он.
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Клычков отметил, что сотрудники правоохранительных сейчас проводят в целях обеспечения безопасности необходимые мероприятия.
Днем, 26 ноября, силы ПВО уничтожили в Торжокском районе Тверской области беспилотник ВСУ. По данным местных властей, разрушений и пострадавших не зафиксировали.
Ранее о падении обломков украинского беспилотника сообщил и. о. главы Подольска Григорий Артамонов. В воскресенье части БПЛА обнаружили на территории деревни Луковня и повредил четыре дома. В результате никто не пострадал.
В воскресенье, 26 ноября, и российские ПВО перехватили пять беспилотных летательных аппаратов над четырьмя муниципалитетами Московской области.
Беспилотники
ВСУ
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