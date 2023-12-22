Происшествия 22 декабря 2023, 14:56 Украинский беспилотник сбили в небе над Подмосковьем Минобороны сообщило о сбитом в Московской области украинском беспилотнике РИА «Новости»

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Дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над территорией Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что летательный аппарат сбили около 14:40 минут в пятницу, 22 декабря. Беспилотник самолетного типа украинские военные планировали использовать для терактов на территории российского региона

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«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотник уничтожен над территорией Московской области», — говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что атаку украинского дрона отразили силы ПВО в городском округе Подольск.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — подчеркнул столичный градоначальник.

В минувший вторник, 19 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом в Одинцовском городском округе беспилотнике. Он подчеркнул, что прибывшие на место экстренные службы не увидели разрушений от падения обломков. Медицинская помощь также никому не потребовалась.

В минувшую среду, 20 декабря Telegram-канал «112» сообщил об упавшем в Наро-Фоминском городском округе беспилотном летательном аппарате. По данным авторов, дрон рухнул в районе Краснопресненского пруда.

Местные жители заявили о громком взрыве и последующем за ним запахе гари. Официального подтверждения, что причиной стало падение беспилотника не было.