Важное 19 декабря 2023, 11:29 Украинский беспилотник сбили в небе над Калужской областью Минобороны: силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Калужской областью РИА «Новости»

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Системы противовоздушной обороны ликвидировали украинский беспилотник над территорией Калужской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В 11:10 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Калужской области беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — заявили в ведомстве.

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О пострадавших и разрушениях в результате падения дрона не сообщается.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале уточнил, что беспилотник уничтожили над территорией Козельского района.

«По предварительной информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», — написал он.

Ранее во вторник стало известно, что силы ПВО также сбили украинский беспилотник над территорией Брянской области. Глава региона Александр Богомаз отмечал, что на земле в результате атаки разрушений и пострадавших нет.