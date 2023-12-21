21 декабря 2023, 09:01
Украинский беспилотник сбили в небе над Брянской областью
Губернатор Богомаз: в небе над Брянской областью сбили украинский БПЛА
Силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в небе над Суражским районом Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Украинские военные попытались атаковать беспилотником самолетного типа объекты на территории Суражского района. Системы ПВО уничтожили дрон», — написал он.
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Богомаз отметил, что в результате падения беспилотника разрушений и пострадавших нет.
«На месте работают экстренные и оперативные службы. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — добавил глава региона.
В ночь на четверг громкие взрывы над центром Краснодара услышали местные жители.
По предварительным данным, причиной мог стать уничтоженный беспилотник, официальная информация по ЧП пока что не поступала.
В начале декабря в результате террористической атаки ВСУ в Брянской области пострадала крыша одного из производственных зданий.
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