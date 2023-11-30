30 ноября 2023, 18:54
Украинский беспилотник сбили в небе над Брянской областью
Минобороны: средства ПВО сбили дрон ВСУ в Брянской области
Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины в небе над Брянской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Очередную попытку атаки со стороны украинских боевиков удалось пресечь около 17:30. На территорию Брянщины проник дрон ВСУ самолетного типа. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
Реклама
«Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен», — заявили в ведомстве.
Утром 26 ноября попытку атаки со стороны ВСУ предотвратили в Смоленской области, которая граничит с Брянской областью. Силы ПВО и РЭБ ликвидировали украинский беспилотник. В результате никто не пострадал.
В этот же день БПЛА самолетного типа сбили в Брянской области. ВСУ пытались атаковать и другие регионы России, в том числе Подмосковье.
Беспилотники
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама