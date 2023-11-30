Важное 30 ноября 2023, 18:54 Украинский беспилотник сбили в небе над Брянской областью Минобороны: средства ПВО сбили дрон ВСУ в Брянской области РИА «Новости»

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Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины в небе над Брянской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Очередную попытку атаки со стороны украинских боевиков удалось пресечь около 17:30. На территорию Брянщины проник дрон ВСУ самолетного типа. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

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«Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен», — заявили в ведомстве.

Утром 26 ноября попытку атаки со стороны ВСУ предотвратили в Смоленской области, которая граничит с Брянской областью. Силы ПВО и РЭБ ликвидировали украинский беспилотник. В результате никто не пострадал.

В этот же день БПЛА самолетного типа сбили в Брянской области. ВСУ пытались атаковать и другие регионы России, в том числе Подмосковье.