02 сентября 2023, 16:35
Украинский беспилотник сбили в небе над Белгородской областью
Минобороны: силы ПВО сбили еще один украинский БПЛА над Белгородской областью
Системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат в небе над территорией Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Около 15:00 пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат сбили над Белгородской областью», — заявили в ведомстве.
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Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотный летательный аппарат сбили над Грайворонским городским округом. По его словам, в результате падения обломков незначительные повреждения выявили в населенном пункте Головчино, среди местных жителей никто не пострадал.
Кроме того, в Минобороны утром заявляли о перехвате двух украинских БПЛА над Белгородской областью. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
Беспилотники
Минобороны РФ
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