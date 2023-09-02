Происшествия 02 сентября 2023, 16:35 Украинский беспилотник сбили в небе над Белгородской областью Минобороны: силы ПВО сбили еще один украинский БПЛА над Белгородской областью РИА «Новости»

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Системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат в небе над территорией Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Около 15:00 пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат сбили над Белгородской областью», — заявили в ведомстве.

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Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотный летательный аппарат сбили над Грайворонским городским округом. По его словам, в результате падения обломков незначительные повреждения выявили в населенном пункте Головчино, среди местных жителей никто не пострадал.

Кроме того, в Минобороны утром заявляли о перехвате двух украинских БПЛА над Белгородской областью. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.