Происшествия 07 апреля 2023, 12:45 Украинский беспилотник сбили в Курской области — СМИ Shot: в небе над Курской областью сбили украинский БПЛА без опознавательных знаков

Читать 360tv в

Вечером 6 апреля в Курской области сбили украинский беспилотник, сообщили источники Telegram-канала Shot. По их данным, аппарат упал примерно в четырех километрах от границы с Украиной.

Украинский дрон «Лелека-100» обнаружили в небе над полем в Хомутовском районе. На аппарате не было никаких опознавательных знаков, дрон сбили. Издание напомнило, что подобные аппараты способны находиться в воздухе около 2,5 часов и преодолевать около 150 километров. Официальных комментариев по поводу случившегося пока нет.

Реклама

Днем ранее системы ПВО сбили беспилотник в Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, дрон упал в поле в Валуйском городском округе. В конце марта украинские военные попытались атаковать регион беспилотником самолетного типа, но его также уничтожили российские военные.

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ применяют так называемые «дроны-камикадзе». По словам специалиста, ВС России принимают меры для уничтожения вражеских беспилотников, а также наносят удары по местам их хранения.