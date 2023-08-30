Происшествия 30 августа 2023, 07:26 Крыша здания загорелась в Брянской области из-за падения обломков беспилотника Губернатор Богомаз: силы ПВО сбили украинский БПЛА в Брянской области Unsplash

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Системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в небе над Брянской областью. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Атаку украинских террористов пресекли силами Минобороны России. Беспилотный летательный аппарат сбили над Советским районом Брянска», — написал он.

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По словам Богомаза, в результате падения БПЛА частично пострадали остекление и крыша административного здания, началось возгорание. На место выехали экстренные и оперативные службы.

В ночь на среду киевский режим попытался нанести удар беспилотником по территории России, его зафиксировали и перехватили в Московской области. Кроме того, украинский БПЛА сбили над Калужской областью.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также сообщал об отражении массовой атаки дронов в Центральном федеральном округе.