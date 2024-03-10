Происшествия 10 марта 2024, 19:54 Украинский беспилотник сбили в Белгородской области Минобороны: украинский беспилотник сбили над территорией Белгородской области РИА «Новости»

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В Белгородской области российские военные сбили украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны.

Очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа пресекли около 18:15, отметили в сообщении. Летательный аппарат ликвидировали дежурными средствами ПВО.

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Ранее силы ПВО России уничтожили дрон ВСУ в Ленинградской области. Это произошло около 18 часов. Беспилотник сбили в районе поселка Форносово Тосненского района. После этого в регионе ввели режим закрытия воздушного пространства.

Оперативный штаб Ленинградской области запретил распространять сведения, которые раскрывают информацию о последствия использования БПЛА.