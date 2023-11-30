Происшествия 30 ноября 2023, 07:04 Украинский беспилотник сбили в Белгородской области Минобороны: в Белгородской области уничтожили БПЛА

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В Белгородской области сработала система ПВО. Военные сбили беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщила пресс-служба.

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По информации военных, противник использовал БПЛА самолетного типа. Его запустили, чтобы устроить террористическую атаку на российские объекты.

Днем ранее украинские дроны сбили в Ростовской области и Подмосковье. Власти Подольска сообщили, что по предварительной информации, обошлось без разрушений. Обломки одного аппарата нашли также в поле в Новой Москве недалеко от деревни Студенцы.

Инфраструктурный объект в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области атаковали при помощи дрона-камикадзе. Жители не пострадали.