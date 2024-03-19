Важное 19 марта 2024, 09:50 Украинский беспилотник сбили под Белгородом Минобороны: украинский дрон уничтожили в Белгородской области РИА «Новости»

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Дежурные системы противовоздушной обороны утром 19 марта уничтожили украинский беспилотник под Белгородом. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Около 08:45 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — передали в ведомстве.

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Обстрелы Белгородской области со стороны Украины не прекращаются. Ночью украинские военные использовали также для атак по региону дрон, но его успешно нейтрализовали.

Накануне, 18 марта, восемь воздушных целей сбили на подлете к Белгороду. Упавшие обломки повредили здания и автомобили. Без света после атаки остались жители двух сел.