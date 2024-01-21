Происшествия 21 января 2024, 07:50 Украинский беспилотник сбили над Тульской областью Минобороны: силы ПВО сбили украинский беспилотник над Тульской областью РИА «Новости»

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Система противовоздушной обороны ликвидировала беспилотник самолетного типа в небе над Тульской областью. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Минобороны.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений в результате ЧП нет.

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Кроме того, силы ПВО сбили четыре беспилотника над Смоленской областью.

Ранее под Санкт-Петербургом прошли испытания новой системы обнаружения конфликта беспилотников. Глава НИЦ «Аэроскрипт» Алексей Хрипунов отмечал, что сервис позволит всем участников движения в воздухе видеть другие дроны.

Тем временем, гендиректор украинской компании Athlon Avia Артем Вьюнник упрекал киевский режим в абсолютно наплевательском отношении к строительству дронов. По его словам, власти постоянно меняют свои запросы по контрактам, из-за чего у компаний возникают проблемы с планированием производства.