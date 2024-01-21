21 января 2024, 07:50
Украинский беспилотник сбили над Тульской областью
Минобороны: силы ПВО сбили украинский беспилотник над Тульской областью
Система противовоздушной обороны ликвидировала беспилотник самолетного типа в небе над Тульской областью. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Минобороны.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений в результате ЧП нет.
Реклама
Кроме того, силы ПВО сбили четыре беспилотника над Смоленской областью.
Ранее под Санкт-Петербургом прошли испытания новой системы обнаружения конфликта беспилотников. Глава НИЦ «Аэроскрипт» Алексей Хрипунов отмечал, что сервис позволит всем участников движения в воздухе видеть другие дроны.
Тем временем, гендиректор украинской компании Athlon Avia Артем Вьюнник упрекал киевский режим в абсолютно наплевательском отношении к строительству дронов. По его словам, власти постоянно меняют свои запросы по контрактам, из-за чего у компаний возникают проблемы с планированием производства.
Беспилотники
Минобороны РФ
Реклама
Реклама