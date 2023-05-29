Происшествия 29 мая 2023, 12:03 Украинский беспилотник сбили над селом Мартьяновка Брянской области — Shot Shot: российская ПВО сбила беспилотник ВСУ над селом Мартьяновка Брянской области РИА «Новости»

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Российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотник Вооруженных сил Украины над селом Мартьяновка Клинцовского района Брянской области. Об этом написал Telegram-канал Shot.

«Предварительно, без пострадавших», — указали авторы канала.

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Региональные власти и губернатор Александр Богомаз пока официально не прокомментировали информацию о сбитом украинском БПЛА.

Ранее ВСУ атаковали Суземский район Брянской области, используя дроны и минометы. Всего в регионе зафиксировали около 10 прилетов. Ударам подверглись села Зерново и Алешковичи. В некоторых домах выбило стекла, но никто из местных жителей не пострадал.

В Telegram-каналах 27 мая также появилась информация о прорыве украинских диверсантов в Брянскую область, но Богомаз опроверг подобные сообщения. По словам губернатора, никаких попыток проникновения в регион ДРГ со стороны Украины не было. Глава Брянской области призвал брать информацию из достоверных источников.