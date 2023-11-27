Происшествия 27 ноября 2023, 22:03 Украинский беспилотник сбили над Рязанской областью Минобороны РФ: военные обезвредили украинский БПЛА в Рязанской области Unsplash

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Российские средства противовоздушной обороны сбили дрон ВСУ в небе над Рязанской областью. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Рязанской областью», — сказано в публикации.

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Как сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев, на месте поражения беспилотника в небе произошла яркая вспышка. Звуки взрывов услышали жители района Роща.

Ранее украинский беспилотник сбили над Смоленской областью. Как сообщило российское оборонное ведомство, ПВО уничтожили дрон 26 ноября, примерно в 23:30. Жительница региона рассказала «360», что услышала звук взрыва во время прогулки с собакой. Он прогремел над многоэтажным домом.