Важное 29 февраля 2024, 16:30 Украинский беспилотник сбили над Крымом Дежурные силы ПВО сбили украинский беспилотник над Крымом РИА «Новости»

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Беспилотник ВСУ сбили над территорией Крыма дежурные средства противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, попытку террористической атаки бойцы пресекли около 15:45.

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В минувшее воскресенье, 25 февраля, Минобороны сообщало об уничтожении двух украинских ракет над акваторией Черного моря. В Севастополе тем вечером объявляли воздушную тревогу. Предупреждения об этом публиковал губернатор города Михаил Развожаев.

Днем 29 февраля об обстреле со стороны ВСУ сообщал глава Курской области Роман Старовойт. Он уточнил, что под огнем оказался поселок Теткино Глушковского района.

В результате повреждения получили административные здания сельхозпредприятия и объекты инфраструктуры, среди жителей никто не пострадал, заключил Старовойт.