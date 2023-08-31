Важное 31 августа 2023, 12:57 Украинский беспилотник сбили над Брянской областью Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью РИА «Новости»

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Системы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в небе над Брянской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа на территории России пресекли около 12:00. Дежурные средства ПВО сбили БПЛА в небе над Брянской областью», — отметили в ведомстве.

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Это второй случай появления украинских беспилотников в небе над Брянской областью в четверг, 31 августа. Ранее силы Росгвардии сбили три беспилотных летательных аппарата с помощью антидроного ружья над Брянском.

В результате падения БПЛА никто из местных жителей не пострадал, разрушений не произошло.

Днем ранее боевики направили беспилотник в сторону Воронежской области. Его подавили средства радиоэлектронной борьбы, после чего техника рухнула и уничтожила сельский туалет.