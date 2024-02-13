13 февраля 2024, 21:18
Украинский беспилотник сбили над Брянской областью
Богомаз: ПВО уничтожила украинский БПЛА самолетного типа в брянском небе
Силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Клинцовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По данным главы региона, пострадавших и разрушений на земле в результате атаки ВСУ нет. На месте работают оперативные службы.
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По данным Минобороны России, атака ВСУ произошла в 20:30 по московскому времени.
«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — уточнили в оборонном ведомстве.
В ночь на пятницу, 9 февраля, Вооруженные силы Украины попытались совершить массовую атаку на российскую территорию. За ночь силы ПВО сбили 19 украинских дронов в разных областях.
Два дрона нейтрализовали над Курской областью, пять — над Брянской, четыре — над Орловской, еще два — над Краснодарским краем и шесть над акваторией Черного моря.
ВСУ
ПВО
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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