Происшествия 13 февраля 2024, 21:18 Украинский беспилотник сбили над Брянской областью Богомаз: ПВО уничтожила украинский БПЛА самолетного типа в брянском небе РИА «Новости»

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Силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Клинцовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, пострадавших и разрушений на земле в результате атаки ВСУ нет. На месте работают оперативные службы.

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По данным Минобороны России, атака ВСУ произошла в 20:30 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — уточнили в оборонном ведомстве.

В ночь на пятницу, 9 февраля, Вооруженные силы Украины попытались совершить массовую атаку на российскую территорию. За ночь силы ПВО сбили 19 украинских дронов в разных областях.

Два дрона нейтрализовали над Курской областью, пять — над Брянской, четыре — над Орловской, еще два — над Краснодарским краем и шесть над акваторией Черного моря.