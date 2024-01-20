Происшествия 20 января 2024, 07:50 Украинский беспилотник сбили над Брянской областью Богомаз: украинский дрон сбили над Клинцовским районом Брянской области РИА «Новости»

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Системы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в небе над Брянской областью. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожили над Клинцовским районом. Разрушений и пострадавших нет, экстренные и оперативные службы работают на месте», — написал он.

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Пресс-служба Минобороны также подтвердила уничтожение воздушной цели.

«Около 06:30 дежурные средства ПВО пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника по объектам на территории России. Дрон сбили над Брянской областью», — заявили в ведомстве.

В пятницу, 19 января, на нефтяной базе в городе Клинцы Брянской области начался пожар после схода боеприпаса с дрона, который подавила система РЭБ. Возгорание произошло на четырех резервуарах с нефтепродуктами, на место прибыли сотрудники МЧС.

Кроме того, под обстрел боевиков в регионе попало село Курковичи, пострадали четыре жилых дома.