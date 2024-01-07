Важное 07 января 2024, 14:11 Украинский беспилотник сбили над Брянской областью Минобороны сообщило о сбитом над Брянской областью беспилотнике ВСУ РИА «Новости»

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Запущенный с территории Украины беспилотник самолетного типа сбили дежурные средства противовоздушной обороны в Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что дрон сбили около 13:00. Целью летательного аппарата назвали террористическую атаку объектов России. Попытку удара противника сорвали дежурные средства противовоздушной обороны.

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«Сегодня около 13:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале уточнил, что дрон перехватили в Погарском районе. Он подчеркнул, что в результате падения беспилотника пострадавших среди жителей и разрушений на земле нет. На место выехали оперативные и экстренные службы.

Богомаз выразил благодарность российским военным за защиту Брянской области.

Это вторая попытка украинских боевиков атаковать Брянскую область при помощи беспилотника с начала года. В прошлый раз дрон ВСУ принудительно посадили в регионе при помощи средств радиоэлектронной борьбы 1 января. В результате происшествия никто не пострадал, на земле разрушений не зафиксировали.