Важное 18 ноября 2023, 08:20 Украинский беспилотник сбили над Брянской областью Губернатор Богомаз: над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty

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Над Брянской областью сбили украинский беспилотник. Об этом рассказал губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

Он уточнил, что летательный аппарат ликвидировали над Унечским районом. Атаку украинских боевиков пресекли силы противовоздушной обороны. Никто не пострадал, разрушений нет.

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На месте работают представители оперативных и экстренных служб.

Глава региона поблагодарил подразделения ПВО за эффективную работу.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать граничащие с Украиной регионы, в том числе с применением беспилотников. В связи с этим регионы Центрального федерального округа усилили противовоздушную оборону. Кроме того, оперштабы в регионах приняли меры по защите населения и критической инфраструктуры.

Накануне с дрона попытались атаковать авиационный завод в Смоленске. Летательный аппарат подавили силы радиоэлектронной борьбы. Беспилотник взорвался на территории предприятия. Пострадавших нет. в крыше осталось пробоина.