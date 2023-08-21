Происшествия 21 августа 2023, 15:34 Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью Минобороны: система ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

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ВСУ попытались атаковать Белгородскую область с помощью беспилотника. Российская система противовоздушной обороны уничтожила украинский БПЛА, сообщили в Минобороны страны.

Как уточнили в ведомстве, украинские боевики попытались совершить террористическую атаку в понедельник, 21 августа, в 14:30 по московскому времени. ВСУ планировали ударить по российскому региону с помощью беспилотника самолетного типа.

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«Средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области», — подчеркнули в Минобороны.

Утром 21 августа российские бойцы отразили атаку беспилотника в Калужской области. Пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Еще два БПЛА самолетного типа сбили утром в Московской области. Дежурные силы противовоздушной обороны зафиксировали украинский беспилотник в небе над Подмосковьем и подавили его с помощью средств радиоэлектронной борьбы.