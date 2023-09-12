Важное 12 сентября 2023, 15:17 Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью Минобороны сообщило о сбитом дроне ВСУ над Белгородской областью РИА «Новости»

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Беспилотник самолетного типа сбили дежурные средства противовоздушной обороны в небе над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что дрон сбили около 13:30 по московскому времени. Целью летательного аппарата назвали террористические атаки на российские объекты.

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Это уже вторая атака на Белгородскую область со стороны Украины за вторник, 12 сентября. Ранее под обстрел боевиков попало село Сподарюшино Грайворонского городского округа.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что осколки взорвавшихся снарядов выбили окна, посекли крыши и фасады двух жилых домов. Также пострадала хозяйственная постройка.

Один из снарядов перебил газопровод. Для ликвидации последствий на место прибыли сотрудники оперативных и аварийных служб.