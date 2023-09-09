09 сентября 2023, 19:42
Украинский беспилотник сбили на северо-западе Крыма
Аксенов: в северо-западном районе Крыма силы ПВО сбили вражеский БПЛА
Российские военные сбили украинский беспилотник в небе над Крымом вечером 9 сентября. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«В северо-западном районе Крыма силами ПВО сбит вражеский БПЛА», — написал он.
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Аксенов обратился к жителям, попросив их сохранять спокойствие. Он также призвал крымчан доверять только официальным источникам информации.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. Подробности атаки ВСУ уточняются.
Накануне, 8 сентября, украинский беспилотный летательный аппарат силы ПВО ликвидировали в северном районе полуострова. Также в этот день правоохранители предотвратили теракт на железной дороге в республике.
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