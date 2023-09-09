Происшествия 09 сентября 2023, 19:42 Украинский беспилотник сбили на северо-западе Крыма Аксенов: в северо-западном районе Крыма силы ПВО сбили вражеский БПЛА РИА «Новости»

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Российские военные сбили украинский беспилотник в небе над Крымом вечером 9 сентября. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«В северо-западном районе Крыма силами ПВО сбит вражеский БПЛА», — написал он.

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Аксенов обратился к жителям, попросив их сохранять спокойствие. Он также призвал крымчан доверять только официальным источникам информации.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. Подробности атаки ВСУ уточняются.

Накануне, 8 сентября, украинский беспилотный летательный аппарат силы ПВО ликвидировали в северном районе полуострова. Также в этот день правоохранители предотвратили теракт на железной дороге в республике.